Verona-Roma ranghi serrati | Pellegrini ancora assente

La squadra di calcio di Roma si prepara per la partita di domenica sera contro il Verona, una sfida che potrebbe decidere l’ingresso in Champions League. Alla vigilia dell’incontro, sono stati recuperati alcuni giocatori chiave a centrocampo, mentre uno rimane ancora assente. La formazione si presenta con ranghi stretti e senza il contributo di un centrocampista importante, che non è ancora disponibile per la gara. La partita si svolgerà in un clima di grande attesa e tensione.

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La Roma ritrova pedine fondamentali a centrocampo alla vigilia della decisiva trasferta di domenica sera contro il Verona, un match che mette in palio l’accesso alla prossima Champions League. Come riportato sulle colonne del Corriere dello Sport, il tecnico Gasperini può sorridere per il rientro a pieno regime di Manu Koné e Lorenzo Venturino, entrambi tornati ad allenarsi con il resto del gruppo dopo aver saltato la stracittadina per guai muscolari. Il mediano francese, in particolare, si candida per una maglia da titolare nel cuore del centrocampo giallorosso, a patto che la prossima sessione di allenamento confermi i progressi fisici mostrati nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Verona-Roma, assenze pesanti: Wesley out, Pellegrini verso l’esclusioneDomenica 24 maggio alle 20:45 andrà in scena l’atto conclusivo della stagione della Roma, con i giallorossi chiamati a fare risultato sul campo del... Verona: controlli serrati in centro e divieto di sosta in Via Anzani? Domande chiave Dove parcheggiare a Verona senza rischiare la rimozione forzata oggi? Come evitare le multe nei punti dove aumentano i controlli?... Verona-Roma, da oggi in vendita i biglietti: la situazioneOggi scatterà la vendita dei biglietti da parte del Verona anche per il settore ospiti riservato ai non residenti in provincia di Roma. siamolaroma.it Verona-Roma: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streamingDopo la vittoria nel derby i giallorossi sono chiamati a fare lo stesso anche nell'ultima di campionato in programma domenica alle 20,45 ... ilromanista.eu