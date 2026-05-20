Verona-Roma assenze pesanti | Wesley out Pellegrini verso l’esclusione
Domenica 24 maggio alle 20:45 si disputerà l’ultima partita della stagione della Roma, che affronterà il Verona, già retrocesso. La squadra ospite dovrà fare a meno di Wesley, che non sarà in campo, mentre Pellegrini è in forse e potrebbe essere escluso dalla lista dei convocati. La partita rappresenta l’ultimo impegno stagionale per entrambe le formazioni, con il Verona che intende chiudere la stagione con una buona prestazione.
Domenica 24 maggio alle 20:45 andrà in scena l’atto conclusivo della stagione della Roma, con i giallorossi chiamati a fare risultato sul campo del già retrocesso Verona, che punta a salutare la Serie A con una buona prestazione. La classifica vede la Roma al quarto posto con 70 punti, gli stessi del Milan, che è in vantaggio per scontri diretti. Seguono Como e Juventus a 68, ma che in caso di arrivo a pari punti sarebbero davanti ai giallorossi. L’unico risultato che permette alla Roma di non fare calcoli è la vittoria, in caso contrario bisognerà guardare ai risultati degli altri campi. Ndicka e Wesley assenze pesanti, buone notizie per Konè. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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