Verona-Roma assenze pesanti | Wesley out Pellegrini verso l’esclusione

Domenica 24 maggio alle 20:45 si disputerà l’ultima partita della stagione della Roma, che affronterà il Verona, già retrocesso. La squadra ospite dovrà fare a meno di Wesley, che non sarà in campo, mentre Pellegrini è in forse e potrebbe essere escluso dalla lista dei convocati. La partita rappresenta l’ultimo impegno stagionale per entrambe le formazioni, con il Verona che intende chiudere la stagione con una buona prestazione.

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