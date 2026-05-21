Verona-Roma quarant’anni dopo Roma-Lecce

Domenica sera, la squadra di calcio di Roma affronterà Verona in una partita che potrebbe decidere l’accesso alla prossima Champions League. La sfida si svolgerà sul campo di una squadra già retrocessa. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con la Roma che cerca di conquistare un risultato utile per mantenere il quarto posto in classifica. La gara si svolge a quarant’anni di distanza da un’altra sfida tra le due squadre, quella tra Verona e Lecce.

Domenica sera la Roma si giocherà il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League sul campo di un Verona già retrocesso. Una vittoria garantirebbe l’accesso alla massima competizione europea a prescindere dai risultati delle altre pretendenti al quarto posto. Un epilogo che potrebbe sembrare quasi scontato, se non fosse per il peso di un precedente ingombrante, che ha segnato profondamente e definitivamente il corso della storia del club giallorosso. Il racconto di Roma-Lecce (1986). E’ il 20 aprile 1986. All’Olimpico si presente un Lecce già retrocesso con 14 punti in classifica. In tribuna, 65mila tifosi attendono quella che sembra poter essere una festa Scudetto anticipata per la Roma di Eriksson. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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