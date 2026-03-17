Strage alla sinagoga di Roma del 1982 | oltre quarant’anni dopo trovati i terroristi

Dopo oltre quarant’anni, la Procura di Roma ha identificato i responsabili dell’attacco alla sinagoga avvenuto nel 1982, che portò alla morte di Stefano Gaj Taché, un bambino di due anni, e al ferimento di quaranta persone. Le indagini hanno portato al riconoscimento dei terroristi coinvolti in quell’attacco, destinato a rimanere nella memoria collettiva come uno dei fatti più drammatici di quegli anni.

Quarantadue anni di silenzio giudiziario. Poi cinque nomi, cinque avvisi di conclusione indagini, e un dossier che torna a bruciare: l’attentato alla Sinagoga di Roma del 9 ottobre 1982. Quel giorno un commando dell’organizzazione di Abu Nidal lanciò bombe a mano e sparò raffiche di pistola mitragliatrice contro i fedeli ebrei che uscivano dal cancello secondario del Tempio Maggiore su via Catalana, al termine della funzione religiosa. Morì Stefano Gaj Taché, due anni appena. Quaranta persone rimasero ferite. Adesso la Procura di Roma riporta al centro uno dei dossier più laceranti del terrorismo italiano: i cinque indagati sono ritenuti corresponsabili di quell’azione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Strage alla sinagoga di Roma del 1982: oltre quarant’anni dopo trovati i terroristi Articoli correlati Roma, attentato alla Sinagoga del 1982: dopo 44 anni ci sono 5 indagati, ecco i loro nomiDopo 44 anni, la Procura di Roma ha emesso un avviso di conclusione delle indagini nei confronti di cinque persone ritenute corresponsabili... Attentato alla Sinagoga di Roma del 1982, chiuse le indagini: in cinque rischiano il processoLa Procura della Repubblica di Roma ha emesso avviso di conclusione indagini nei confronti di cinque persone per le quali si ipotizza la... «State indietro, ha una bomba!»: il video della polizia armata fuori dalla sinagoga di Manchester Approfondimenti e contenuti su Strage alla sinagoga di Roma del 1982... Temi più discussi: DAI GIORNALI DI OGGI – Bokertov 13 marzo 2026 - Moked; Sparatoria in una sinagoga a Detroit dopo lo schianto di un’auto sul tempio, ucciso l’assalitore; Attentato alla sinagoga Temple Israel di Detroit. Morto l'assalitore; Usa, sparatoria nella sinagoga Temple Israel in Michigan. Ucciso l'assalitore. Concluse le indagini sull’attentato alla Sinagoga di Roma del 1982, cinque persone a rischio processoConcluse le indagini sull'attentato alla Sinagoga di Roma del 1982, cinque persone a rischio processo Leggi tutte su Agenzia Nova ... agenzianova.com Attentato alla Sinagoga di Roma, in 5 rischiano il processoA quasi quarantaquattro anni dal drammatico attentato alla Sinagoga, nel cuore di Roma, che costò la vita a Stefano Gaj Tachè di appena due anni e il ferimento di 40 persone, arriva una prima verità ... ansa.it l'attaccante del Como provoca sui social i tifosi della Roma - facebook.com facebook Fabrizio Corona sarà processato per diffamazione nei confronti del calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini x.com