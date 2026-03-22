dove vedere atalanta verona roma lecce e fiorentina inter di oggi in serie a

Si chiude la 30ª giornata di campionato con le cinque partite in programma domenica 22 marzo. Poi la serie A si ferma per i playoff di qualificazione ai Mondiali del 2026. Dove vedere Como-Pisa (ore 12.30 su Dazn) Il Como non vuole fermarsi proprio sul più bello. Davanti ai propri tifosi, contro il Pisa, va alla ricerca della quinta vittoria di fila, il sesto risultato utile consecutivo: «Dobbiamo avere tanto rispetto, questa è una partita importantissima e molto diversa rispetto alle ultime. Dovremo avere attenzione. Loro hanno fatto molto bene contro il Cagliari, sono vivi e non mollano», ha detto Cesc Fabregas. Così, invece, Oscar Hiljemark: «Il Como è una grande squadra. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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