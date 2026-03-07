Acquisti in rete manutenzione straordinaria dal 13 al 15 marzo | possibile stop alla piattaforma e al Servizio Verifica Inadempimenti
Da martedì 13 a giovedì 15 marzo, la piattaforma di e-procurement e il Servizio Verifica Inadempimenti potrebbero essere temporaneamente offline dalle ore 20 a causa di interventi di manutenzione straordinaria. Acquisti in rete ha comunicato questa possibilità agli utenti, specificando che durante queste date potrebbe verificarsi un'interruzione del servizio.
