Verghereto Confartigianato si è confrontata con il candidato Mercatelli Serve sostegno alle imprese montane
Confartigianato Valle Savio ha incontrato il candidato sindaco di Verghereto della lista civica “Verghereto Tradizioni e Futuro” in vista delle elezioni comunali. Durante l’incontro, si è discusso delle esigenze delle imprese artigiane e delle attività presenti nel territorio montano. La conversazione ha riguardato principalmente il bisogno di sostenere le imprese locali e di affrontare le sfide specifiche delle zone montane. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo ai contenuti del confronto o alle eventuali proposte avanzate.
Confartigianato Valle Savio ha incontrato anche Simone Mercatelli, candidato sindaco del Comune di Verghereto della lista civica “Verghereto Tradizioni e Futuro”, in vista delle elezioni comunali, per un confronto dedicato ai temi dell’artigianato e delle imprese locali.L’incontro si è svolto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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