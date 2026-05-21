Verghereto Confartigianato si è confrontata con il candidato Mercatelli Serve sostegno alle imprese montane

Confartigianato Valle Savio ha incontrato il candidato sindaco di Verghereto della lista civica “Verghereto Tradizioni e Futuro” in vista delle elezioni comunali. Durante l’incontro, si è discusso delle esigenze delle imprese artigiane e delle attività presenti nel territorio montano. La conversazione ha riguardato principalmente il bisogno di sostenere le imprese locali e di affrontare le sfide specifiche delle zone montane. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo ai contenuti del confronto o alle eventuali proposte avanzate.

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