Verdecchia in Forza Italia? Vediamo Intanto grazie ai Berlusconi per quanto stanno facendo per il partito

Un consigliere comunale, ex capogruppo di Alternativa Popolare, ha presentato una richiesta per entrare nel gruppo di Forza Italia. In risposta, si è espresso un rappresentante del partito ringraziando i membri di Forza Italia per il supporto ricevuto. La richiesta di adesione è stata ufficialmente comunicata e ancora in fase di valutazione. Nessuna decisione definitiva è stata annunciata al momento. La questione riguarda l'ingresso di un esponente politico nel gruppo consiliare di Forza Italia.

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