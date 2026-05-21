Verdecchia in Forza Italia? Vediamo Intanto grazie ai Berlusconi per quanto stanno facendo per il partito
Un consigliere comunale, ex capogruppo di Alternativa Popolare, ha presentato una richiesta per entrare nel gruppo di Forza Italia. In risposta, si è espresso un rappresentante del partito ringraziando i membri di Forza Italia per il supporto ricevuto. La richiesta di adesione è stata ufficialmente comunicata e ancora in fase di valutazione. Nessuna decisione definitiva è stata annunciata al momento. La questione riguarda l'ingresso di un esponente politico nel gruppo consiliare di Forza Italia.
“Ho preso atto della richiesta del consigliere comunale Guido Verdecchia, ex capogruppo di Alterntativa Popolare, di entrare nel gruppo di Forza Italia. Si tratta di un indubbio attestato di stima verso l’operato del gruppo e del suo capogruppo”.E già qui, dopo tre righe, qualche fibrillazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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