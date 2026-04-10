A Roma si è svolto un incontro tra il segretario di Forza Italia e membri della famiglia Berlusconi, tra cui Marina e Pier Silvio Berlusconi. L’incontro si è svolto in un’atmosfera di cordialità e collaborazione, con l’obiettivo di condividere strategie per il rilancio del partito. Nessuna comunicazione ufficiale ha annunciato decisioni specifiche, ma il clima tra i presenti è stato descritto come amichevole e sereno.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incontro a Roma in un clima di cordialità e collaborazione. A Roma si è svolto un incontro tra il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi, caratterizzato da un clima di grande amicizia, serenità e piena collaborazione. Secondo quanto riportato in una nota del partito, il confronto si è svolto in un contesto disteso, segnato da una forte condivisione di intenti e da una rinnovata coesione interna. Il confronto su scenario politico, economico e internazionale. Nel corso dell’incontro è stata analizzata la situazione politica, economica e internazionale, con particolare attenzione alle prospettive future del movimento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Forza Italia, dai Berlusconi fiducia a Tajani e linea condivisa per il rilancio del partito

Forza Italia, faccia a faccia Tajani-Marina Berlusconi sul rinnovamento del partitoMercoledì o giovedì, alla fine di una doppia trasferta a Kiev prima e a Belgrado poi, Antonio Tajani incontrerà Marina Berlusconi.

Forza Italia, faccia a faccia tra Tajani e Marina Berlusconi sul rinnovamento del partitoUn confronto riservato per tentare di arginare le tensioni e ricompattare il partito.

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FI, dai Berlusconi fiducia a Tajani, visione unitaria per il rilancioL'incontro tra il Segretario di Forza Italia Antonio Tajani con Marina e Pier Silvio Berlusconi si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità. Lo si legge in una nota di FI. (ANSA) ... ansa.it

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Telejato. . PARTINICO, IL CONSIGLIERE TOTI LONGO CONSTATA LA FRATTURA ALL’INTERNO DELLA MAGGIORANZA- MINORANZA, SI VA IN ORDINE SPARSO. TANTI GLI ASSENTI ANCHE SE FORZA ITALIA E’ DALLA LORO, PER L’ATTO DI INDIRIZZ - facebook.com facebook

Da una prima veloce ricostruzione dei soli consiglieri d’amministrazione di Eni, Enel, Enav e Leonardo risulterebbero 8 in quota Fratelli d’Italia, 5 in quota Lega e 3 indicati da Forza Italia. Il Mef ne avrebbe inseriti 3 con profilo istituzionale x.com