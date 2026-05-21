In un'aula di tribunale, un uomo condannato a vent'anni di carcere ha assistito a un gesto inaspettato: l'abbraccio del suo aggressore. La sentenza riflette la gravità del reato commesso, che ha cambiato per sempre la vita della vittima. Nonostante la pena inflitta, l'incontro tra i due ha mostrato un momento di vicinanza insolito in un contesto di giustizia. La vicenda si conclude con la condanna definitiva, senza che la sentenza possa restituire gli anni perduti.

Nessuna condanna gli restituirà l'agilità dei suoi vent'anni, la metà di vita che gli è stata strappata in un delitto insensato. D'altronde Davide Cavallo non ha mai avuto parole d'odio o di vendetta verso i cinque giovani e feroci assalitori che la notte del 12 ottobre dell'anno scorso lo circondarono vicino corso Como, nel regno delle discoteche e della movida, e lo colpirono senza pietà. La lesione al midollo spinale lo segnerà per sempre. Ieri ha voluto essere presente in aula, con le sue stampelle, ad ascoltare la condanna agli unici maggiorenni del branco che lo circondò. E prima della sentenza abbraccia entrambi. Sono condanne che divergono molto dalle richieste del pubblico ministero Andrea Zanoncelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vent'anni all'aggressore. E lui lo abbraccia in aula

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