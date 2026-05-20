Un giovane studente è stato ferito con un coltello in un episodio avvenuto a Milano, portando all'apertura di un procedimento giudiziario. L’uomo accusato dell'aggressione è stato giudicato colpevole e condannato a 20 anni di reclusione. Durante l’udienza, un conoscente dell’imputato ha abbracciato i due imputati, mentre altri presenti hanno assistito alla vicenda con attenzione. La sentenza rappresenta il risultato di un procedimento giudiziario che ha coinvolto diverse testimonianze e prove.

AGI - Condanna a 20 anni di carcere per Alessandro Chiani, nel processo a Milano per il tentato omicidio e la rapina ai danni di Davide Cavallo, il 22enne studente della Bocconi, vittima del brutale pestaggio avvenuto il 12 ottobre scorso, nella zona di Corso Como all’esterno di una discoteca del capoluogo lombardo. Le sentenza del gup di Milano . La vittima a causa delle coltellate subite ha riportato una lesione permanente. La sentenza è stata emessa con il rito abbreviato dal gup di Milano Alberto Carboni. Chiani, 19 anni, è considerato l’ esecutore materiale del pestaggio. Con lui è coimputato, Ahmed Atia ritenuto il ‘ palo ’: il 18enne è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Studente accoltellato a Milano, l'aggressore condannato a 20 anni. Davide abbraccia i due imputati

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