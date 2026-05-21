Venezia il piano di Libera e CGIL | regole contro l’opacità politica

A Venezia, un nuovo piano elaborato da associazioni e sindacati mira a introdurre regole più chiare per la selezione dei dirigenti comunali, con l’obiettivo di ridurre l’opacità legata alle nomine. Sono previste procedure più trasparenti e iniziative digitali che consentiranno ai cittadini di segnalare eventuali illeciti o comportamenti scorretti all’interno dell’amministrazione. Le misure sono state presentate come un passo per aumentare la trasparenza e il controllo pubblico sulle attività degli enti locali.

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? Punti chiave Come cambierà la selezione dei dirigenti comunali con le nuove regole?. Quali strumenti digitali permetteranno ai cittadini di denunciare gli illeciti?. Perché la separazione tra politica e gestione è considerata fondamentale?. Chi controllerà concretamente le nomine per evitare favoritismi e opacità?.? In Breve Daniele Giordano e Clotilde Ocone presentano il piano a Mestre il 20 maggio 2026.. Il progetto prevede un portale web per segnalazioni anonime da parte dei cittadini.. La proposta richiede commissioni esterne per le selezioni di dirigenti e amministratori pubblici.. Il piano mira a separare le funzioni decisionali da quelle gestionali dell'amministrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia, il piano di Libera e CGIL: regole contro l’opacità politica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Piano pandemico 2025-2029: più regole, meno libertà? Strategia ampia ma rischi concreti tra ritardi e opacitàUn annuncio solenne, una realtà più complessa A cinque anni dall’inizio della crisi da Covid-19, l’Italia presenta il nuovo Piano pandemico 2025-2029... “Ancora opacità nella macchna amministrativa”, la Cgil incalzaTempo di lettura: 2 minuti“La Commissaria non renda vana l’occasione propizia di azzerare e ripartire con la macchina amministrativa del Comune di... Sul piano politico, Renzi ha ribadito la scelta di campo di Italia Viva a sostegno del centrosinistra. È una scelta definitiva, a Venezia e ovunque. Azione sta dall’altra parte, mi dispiace per loro ma è contro natura, ha detto, sottolineando il sostegno al candidat x.com Vale la pena visitare Venezia in una gita di un giorno?? reddit I cantieri che restaurano i saloni rinascimentali di Palazzo Venezia a Roma si possono visitare (gratis!). Ecco comeIl 23 maggio, 6 e 20 giugno 2026 il pubblico ha l’opportunità di accedere ai ponteggi di restauro delle tre Sale Monumentali del piano nobile di Palazzo Venezia, nell’ambito del progetto promosso da V ... artribune.com Venezia, mercato per il presente e il futuro: Dagasso il colpo di primo pianoIl Venezia chiude un gennaio da protagonista assoluto della Serie B, confermando le ambizioni di una proprietà decisa a tornare rapidamente nel massimo campionato. Il club arancioneroverde ha operato ... tuttomercatoweb.com