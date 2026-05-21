Venezia il piano di Libera e CGIL | regole contro l’opacità politica

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Venezia, un nuovo piano elaborato da associazioni e sindacati mira a introdurre regole più chiare per la selezione dei dirigenti comunali, con l’obiettivo di ridurre l’opacità legata alle nomine. Sono previste procedure più trasparenti e iniziative digitali che consentiranno ai cittadini di segnalare eventuali illeciti o comportamenti scorretti all’interno dell’amministrazione. Le misure sono state presentate come un passo per aumentare la trasparenza e il controllo pubblico sulle attività degli enti locali.

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? Punti chiave Come cambierà la selezione dei dirigenti comunali con le nuove regole?. Quali strumenti digitali permetteranno ai cittadini di denunciare gli illeciti?. Perché la separazione tra politica e gestione è considerata fondamentale?. Chi controllerà concretamente le nomine per evitare favoritismi e opacità?.? In Breve Daniele Giordano e Clotilde Ocone presentano il piano a Mestre il 20 maggio 2026.. Il progetto prevede un portale web per segnalazioni anonime da parte dei cittadini.. La proposta richiede commissioni esterne per le selezioni di dirigenti e amministratori pubblici.. Il piano mira a separare le funzioni decisionali da quelle gestionali dell'amministrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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