Il piano pandemico 2025-2029 introduce nuove regole con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e il coordinamento tra le autorità sanitarie. Tuttavia, il documento suscita dubbi riguardo alla gestione delle scorte di materiali e ai tempi di intervento, con alcune parti risultate poco chiare o soggette a ritardi. La strategia, pur ampia, solleva preoccupazioni sui rischi concreti di inefficienze e sulla trasparenza delle procedure adottate.

Un annuncio solenne, una realtà più complessa A cinque anni dall’inizio della crisi da Covid-19, l’Italia presenta il nuovo Piano pandemico 2025-2029 con toni quasi celebrativi. Eppure, dietro l’enfasi istituzionale, emerge una verità meno rassicurante: il Paese arriva tardi a un appuntamento che la geopolitica sanitaria considera cruciale. In termini di finanza pubblica, le risorse erano già disponibili da tempo. Il ritardo, dunque, non è economico ma politico e amministrativo. Nella storia delle crisi – militari o sanitarie – il ritardo decisionale è spesso il primo fattore di vulnerabilità. Il paradigma “multi-patogeno”: ambizione e limiti Il passaggio da un modello influenzale a uno basato sui patogeni respiratori rappresenta una svolta teorica rilevante.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Piano pandemico 2025-2029: più regole, meno libertà? Strategia ampia ma rischi concreti tra ritardi e opacità

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