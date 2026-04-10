Ancora opacità nella macchna amministrativa la Cgil incalza

La Cgil ha nuovamente espresso preoccupazione riguardo alla trasparenza nella gestione amministrativa del Comune di Avellino, evidenziando come ci siano ancora molte zone d’ombra. In particolare, l’organizzazione sindacale ha invitato la Commissaria a sfruttare questa occasione per riorganizzare e semplificare i processi amministrativi, evitando che le opportunità di rinnovamento vengano perse. La richiesta arriva in un momento di rinnovato interesse per la riforma delle strutture locali.

Tempo di lettura: 2 minuti “La Commissaria non renda vana l’occasione propizia di azzerare e ripartire con la macchina amministrativa del Comune di Avellino”. CosìLa Segretaria Generale?Licia Morsa della Funzione Pubblica Cgil di Avellino. “Altro che riorganizzazione. Nonostante i proclami della Commissaria, l’ente appare sempre più ostaggio di decisioni improvvisate, prive di visione e – ciò che è peggio – non riesce a fare il salto di qualità necessario per riappropriarsi del ruolo di Comune Capoluogo. La Commissaria chiamata a scegliere: azzeramento o immobilismo Dirigenti spostati, sostituiti o nominati con modalità che sollevano più di un dubbio rispetto alla normativa vigente.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Ancora opacità nella macchna amministrativa”, la Cgil incalza Tram fermo da quasi un anno, Gioveni incalza l’Atm: “Lavori in ritardo e manutenzione linea ancora aQuasi un anno esatto da quando il tram di Messina è stato fermato, eppure la città continua a vivere con un’immobilità che sembra più simile a... Leggi anche: Tram fermo da quasi un anno, Gioveni incalza l'Atm: "Lavori in ritardo e manutenzione linea ancora attiva, perchè?" Cgil, stato di agitazione dei dipendenti della Giunta regionale AbruzzoStato di agitazione per i dipendenti della Giunta regionale d'Abruzzo. A proclamarlo è stata la Fp Cgil Abruzzo Molise al termine di un'assemblea partecipata nella quale, secondo il sindacato, sono em ... ansa.it Salute mentale. Cgil: La legge 180 suscita ancora tante speranzeIl sindacato ricorda che il valore della legge sta proprio nella sua spinta liberatrice e nella visione di società solidale e giusta che descrive. E riguardo la nuova legge sugli Opg, la Cgil ... quotidianosanita.it