Venezia arrestati due cugini | stop alla guerra tra clan con machete

Due cugini sono stati arrestati a Venezia nell’ambito di un’operazione che ha messo fine a un giro di violenze tra clan rivali. Durante le indagini sono stati identificati tre membri del clan Sakka ancora ricercati. La faida tra le famiglie Mallat e Sakka è iniziata con episodi di violenza e scontri armati, tra cui l’uso di machete, che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine. Le autorità stanno continuando le ricerche per catturare i sospettati ancora sfuggenti.

? Punti chiave Chi sono i tre indagati del clan Sakka ancora ricercati?. Come sono iniziate le faide tra le famiglie Mallat e Sakka?. Perché la morte di Khalil Mallat ha scatenato questa guerra?. Dove si sono verificati gli ultimi scontri con machete e katane?.? In Breve Faida iniziata nell'autunno 2023 per l'uccisione di Khalil Mallat da parte di Raffaele Marconi.. Scontri tra i clan Mallat e Sakka avvenuti il 22 aprile e tra 2-3 maggio.. Aggressione a un cittadino palestinese avvenuta in aprile con rottura di un braccio.. Nuovo attacco alle Zattere nella notte tra 16 e 17 maggio contro un ventunenne.. Due cugini del clan Sakka, identificati come M. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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