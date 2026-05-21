Guerra tra clan tunisini a Venezia | in carcere due cugini Sakka
A Venezia, due famiglie tunisine rivali sono state coinvolte in un violento scontro tra clan. La guerra, caratterizzata da colpi di katane e machete, ha causato tensioni crescenti nell'ultimo mese, con episodi di guerriglia tra gruppi magrebini. La sera del 22 aprile si sono verificati due accoltellamenti in calle San Barnaba, con sangue sparso. In seguito a queste vicende, due cugini sono stati arrestati e si trovano ora in carcere.
Guerra a colpi di katane e machete tra due famiglie tunisine rivali, quella dei Mallat e l'altra dei Sakka che nell'ultimo mese ha terrorizzato Venezia per la guerriglia tra clan magrebini, con una recrudescenza la sera del 22 aprile per gli accoltellamenti in calle San Barnaba e sangue sparso. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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