Il grande organo protagonista | un nuovo appuntamento tra musica e spiritualità al Duomo

Un nuovo evento musicale si svolge nel cuore della città, concentrandosi sull’arte dell’organo e sulla devozione. Il concerto si tiene all’interno di una delle chiese più note, dove un grande organo è protagonista. L’iniziativa fa parte di una serie di appuntamenti che uniscono musica e spiritualità, attirando pubblico e appassionati nella suggestiva cornice del Duomo.

Prosegue il percorso musicale che intreccia arte organistica e raccoglimento spirituale in uno dei luoghi più suggestivi della città. Un nuovo appuntamento della rassegna Vespri d'organo porta in Cattedrale un programma musicale di grande intensità, tra capolavori del repertorio romantico e.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate "La Via Crucis Siciliana" incanta il Duomo di Giarre tra musica, tradizione e spiritualitàIn scena, insieme all’autore, Luigi Di Pino, la Camera Ensemble e la Corale Polifonica Jonia diretta da Giuseppe Cristaudo, con la partecipazione... Vespri d’Organo in Cattedrale a Pisa. Nuovo appuntamentoDopo il successo del concerto inaugurale che ha visto la Cattedrale di Pisa gremita per il giovane Jan Liebermann, prosegue domani alle 17 la terza...