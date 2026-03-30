Il Duomo di Giarre si è riempito completamente per l’evento “La Via Crucis Siciliana”, interpretato dal cantastorie Luigi Di Pino. La serata ha combinato musica, tradizione e spiritualità, attirando numerosi spettatori. L’appuntamento ha rappresentato uno dei momenti più partecipati degli ultimi tempi nel calendario culturale locale. La partecipazione è stata elevata, con il pubblico raccolto in chiesa per assistere alla rappresentazione.

In scena, insieme all’autore, Luigi Di Pino, la Camera Ensemble e la Corale Polifonica Jonia diretta da Giuseppe Cristaudo, con la partecipazione della voce solista Federica Di Bella Il Duomo di Giarre gremito in ogni ordine di posto ha fatto da cornice a uno degli appuntamenti culturali più intensi e partecipati degli ultimi tempi: "La Via Crucis Siciliana" del cantastorie Luigi Di Pino. Lo spettacolo, che ha riscosso un successo di pubblico e di critica, è riuscito ad unire arte, tradizione e spiritualità in un racconto suggestivo e coinvolgente. CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - "La Via Crucis Siciliana" incanta il Duomo di Giarre tra musica, tradizione e spiritualità

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