Vecino per la svolta 8 anni e 1 giorno fa cambiò la storia dell’Inter | decisiva una vittoria contro la Lazio

Otto anni e un giorno fa, un gol di un calciatore ha segnato un momento importante per la storia recente dell’Inter, determinando una vittoria contro la Lazio. Quel risultato ha avuto un ruolo significativo nel percorso della squadra, anche se il nome dell’autore di quel gol non è molto ricordato. La partita e l’episodio sono rimasti impressi come un punto di svolta, anche se il tempo trascorso ha portato a una certa dimenticanza dei dettagli di quel momento.

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di Stefano Cori Vecino precisamente 8 anni e 1 giorno fa cambio la storia recente dell’Inter con un gol che forse non viene mai abbastanza ricordato. Otto anni fa, anzi, precisamente cinque anni e un giorno fa, veniva segnato uno dei gol che avrebbe poi cambiato la storia recente dell’Inter. È, il 20 maggio del 2018, ultima giornata del campionato di Serie A 201718 quando Lazio e Inter si affrontano allo Stadio Olimpico di Roma. Con la squadra di Simone Inzaghi che arriva all’appuntamento con 3 punti di vantaggio su quella di Luciano Spalletti, precisamente 72 a 69. A Mauro Icardi e compagni serve dunque una vittoria per arrivare al quarto posto a pari merito, avendo però il vantaggio degli scontri diretti conquisterebbero loro l’accesso alla Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vecino per la svolta, 8 anni e 1 giorno fa cambiò la storia dell’Inter: decisiva una vittoria contro la Lazio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Comment cet auteur FRANCO-MALIEN victime de RACISME raconte son histoire | RASSEMBLANCE | TV5MONDE Sullo stesso argomento Inter Primavera ai playoff: decisiva la vittoria contro il Genoa. Il resoconto del matchdi Alberto PetrosilliLa squadra di Carbone supera i rossoblù e conquista il sesto posto all’ultima giornata: Inter Primavera ai playoff! Missione... Leggi anche: La rete decisiva di Osula regala a Newcastle una vittoria emozionante contro il Manchester United.