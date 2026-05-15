Inter Primavera ai playoff | decisiva la vittoria contro il Genoa Il resoconto del match
Nell’ultima giornata del campionato, l’Inter Primavera ha vinto contro il Genoa, assicurandosi il sesto posto in classifica. La vittoria ha permesso alla squadra di Carbone di ottenere la qualificazione ai playoff. La partita si è conclusa con il risultato favorevole ai nerazzurri, che hanno superato i rossoblù. La squadra ha concluso la stagione regolare con questa vittoria decisiva, che ha determinato l’ingresso nella fase successiva del torneo.
di Alberto Petrosilli La squadra di Carbone supera i rossoblù e conquista il sesto posto all’ultima giornata: Inter Primavera ai playoff!. Missione compiuta per l’ Inter Primavera, che conquista la qualificazione ai playoff all’ultima occasione disponibile. La formazione guidata da Carbone espugna il campo del Genoa con il punteggio di 1-2 e approfitta contemporaneamente della pesante sconfitta dell’ Atalanta, battuta 3-0 dalla Juventus, per effettuare il sorpasso decisivo in classifica. LEGGI ANCHE: le ultimissime di casa Inter Grazie a questo successo, i nerazzurri chiudono la regular season al sesto posto, centrando così l’accesso alla fase finale del campionato e mantenendo vivo il sogno di confermare il titolo conquistato nella scorsa stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com
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