Inter Primavera ai playoff | decisiva la vittoria contro il Genoa Il resoconto del match

Nell’ultima giornata del campionato, l’Inter Primavera ha vinto contro il Genoa, assicurandosi il sesto posto in classifica. La vittoria ha permesso alla squadra di Carbone di ottenere la qualificazione ai playoff. La partita si è conclusa con il risultato favorevole ai nerazzurri, che hanno superato i rossoblù. La squadra ha concluso la stagione regolare con questa vittoria decisiva, che ha determinato l’ingresso nella fase successiva del torneo.

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