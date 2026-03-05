la rete decisiva di osula regala a newcastle una vittoria emozionante contro il manchester united

Nel match tra Newcastle United e Manchester United, la rete decisiva è arrivata nel finale da parte di Osula, regalando ai padroni di casa una vittoria emozionante. La partita si è conclusa con il risultato favorevole al Newcastle, grazie al gol del giocatore nel corso degli ultimi minuti. La rete ha determinato l'esito del confronto tra le due squadre.

St James' Park ha vissuto una serata da ricordare, quando il Newcastle United è riuscito a strappare una vittoria sorprendente contro il Manchester United, nonostante fosse in dieci uomini. Il match, valido per la Premier League, si è concluso con un punteggio di 2-1 a favore dei padroni di casa, grazie a un gol decisivo di Will Osula, realizzato al 90° minuto. Questo risultato ha dimostrato la grande determinazione e il carattere della squadra, guidata dall'allenatore Eddie Howe. La partita è iniziata con entrambe le squadre che hanno mostrato intensità e aggressività.

Il Manchester United ha meritato la sconfitta per 2-1 del Newcastle2026-03-05 01:32:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Ma pochi istanti...

Pronostici Manchester United-Newcastle: marcatore e tiri in portaReduce dalla sconfitta contro l’Aston Villa, il Manchester United è chiamato a riannodare i fili del discorso in campionato.

Newcastle-Manchester United 2-1: video, gol e highlightsTermina 2-1 la sfida di St James' Park tra Newcastle e Manchester United. Succede di tutto allo scadere del primo tempo: i Magpies restano in 10 per il doppio giallo a Ramsey, Gordon la sblocca su ... sport.sky.it

Newcastle, Osula segna un gol capolavoro: Man United battuto al 90'. VIDEONel VIDEO la rete stupenda di William Osula, che decide al 90' la partita tra Newcastle e Manchester United. Il giocatore danese, dopo una fuga sulla fascia, rientra sul mancino e trova un sinistro a ... sport.sky.it

Newcastle-Manchester United, Ramsey espulso dopo una simulazione in area. VIDEO #SkySport #SkyPremier x.com

