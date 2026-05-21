vaticano il cardinale camillo ruini in condizioni critiche

Il cardinale Camillo Ruini si trova in condizioni di salute critiche da alcuni giorni. Secondo fonti vicine, ha scelto di rimanere a casa, dove un team medico e infermieristico si prende cura di lui. Nelle ultime ore, sono stati riscontrati segni di peggioramento, e si stanno somministrando ossigeno e cure specifiche. La situazione viene monitorata costantemente, e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni attuali.

Il cardinaleCamillo Ruini è in condizioni di salute criticheda qualche giorno. Secondo quanto si apprende avrebbe deciso di restare a casa dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo anche con l’ossigeno. Il porporato, originario di Sassuolo, ha compiuto95 annilo scorso 19 febbraio. Elezioni Israele, Belli Paci (figlio di Liliana Segre): “Nuova vittoria di Netanyahu sarebbe fatale per la politica mondiale” Campi Flegrei, paura all’alba: forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 avvertita in tutta Napoli Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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