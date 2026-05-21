Il cardinale Camillo Ruini si trova in condizioni di salute peggiorate negli ultimi giorni, con uno stato che viene descritto come critico. Attualmente riceve cure a domicilio, secondo quanto riferito. La notizia è stata diffusa da fonti vicine alle sue condizioni di salute, senza ulteriori dettagli sui trattamenti in corso o sulla diagnosi. La sua situazione preoccupa coloro che seguono da vicino le sue attività e la sua presenza nel mondo ecclesiastico.

Modena, 21 maggio 2026 – Si aggravano le condizioni del cardinale Camillo Ruini, da tempo in condizioni precarie di salute, che sarebbero diventate critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende avrebbe deciso di restare a casa dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali ma poi si era ripreso. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Nel settembre scorso il cardinale Ruini era stato ricoverato al policlinico Gemelli di Roma a seguito di problematiche legate ai reni. Inoltre, a luglio 2024, l’ex presidente della Cei era stato ricoverato in terapia intensiva per un infarto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il cardinale Camillo Ruini in condizioni critiche. “E’ curato a casa”

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