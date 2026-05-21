Il cardinale Ruini in condizioni critiche | è curato a casa

Il cardinale si trova in condizioni critiche e, stando a quanto si sa, ha scelto di rimanere a casa anziché essere ricoverato in ospedale. In queste ore, medici sono presenti presso l’abitazione per seguire la sua situazione clinica e monitorare eventuali cambiamenti. La decisione di curarsi a domicilio è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute o sulla natura della malattia. La notizia è stata diffusa da fonti vicine al suo entourage.

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Secondo quanto si apprende avrebbe deciso di restare a casa dove in queste ore si alternano medici e infermieri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il cardinale Ruini in condizioni critiche: è curato a casa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Accusa un malore, i soccorritori entrano in casa e trovano 23 cani in condizioni criticheLEUCA - Quando gli operatori del 118 sono entrati in un’abitazione di un comune del Capo di Leuca, la mattina di due giorni fa, per soccorrere un... Il cardinale Ruini in condizioni critiche, è curato a casaAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni critiche, viene curato a casa e assistito con l'ossigenoIl prelato, 95 anni, presidente della Cei dal 1991 al 2007, si è ripreso dopo alcuni problemi di salute lo scorso settembre ... rainews.it