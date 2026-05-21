Il cardinale Ruini in condizioni critiche | è curato a casa
Il cardinale si trova in condizioni critiche e, stando a quanto si sa, ha scelto di rimanere a casa anziché essere ricoverato in ospedale. In queste ore, medici sono presenti presso l’abitazione per seguire la sua situazione clinica e monitorare eventuali cambiamenti. La decisione di curarsi a domicilio è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute o sulla natura della malattia. La notizia è stata diffusa da fonti vicine al suo entourage.
Secondo quanto si apprende avrebbe deciso di restare a casa dove in queste ore si alternano medici e infermieri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Avrebbe deciso di restare a casa dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo #ANSA facebook
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