Claudio Golinelli, noto come ‘Il Gallo’, ha rivelato di aver condiviso con Vasco Rossi i momenti di tristezza durante il suo ricovero per broncopolmonite. Ha spiegato di avergli confidato tutto in quei giorni difficili, sottolineando la sofferenza legata alla cancellazione del tour. Nel frattempo, si avvicina l’inizio del nuovo tour del rocker, previsto per il 30 maggio con una data zero a Rimini, dopo il debutto ufficiale del 2023.

È tutto pronto per il nuovo tour di Vasco Rossi che partirà ufficialmente il 30 maggio da Rimini con la data zero (dopo il debutto del tour 2023). Ma già il 29 maggio, sempre a Rimini, Vasco l’artista al “fronte del palco” il soundcheck riservato agli iscritti al fanclub. Ma ci sarà un grande assente sul palco. Infatti tra i musicisti non figura il bassista Claudio ‘Il Gallo’ Golinelli. La collaborazione tra il musicista e l’artista dura da 46 anni. “Il Gallo” dovrà curarsi per una broncopolmonite e già in passato ha avuto altri problemi di salute problemi di salute come un tumore e un trapianto di fegato. Intercettato da Il Resto del Carlino il bassista ha detto: “È doloroso dover rinunciare al tour. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vasco Rossi era triste quanto me. Gli ho detto tutto appena mi hanno ricoverato per broncopolmonite. È doloroso saltare il tour”: parla Claudio ‘Il Gallo’ Golinelli

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