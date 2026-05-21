Golinelli ricoverato | salta il concerto di Vasco a Rimini

Il chitarrista ha dovuto essere ricoverato in ospedale, motivo per cui il concerto di Vasco Rossi previsto a Rimini è stato annullato. La notizia ha suscitato attenzione tra i fan e gli addetti ai lavori. Il medico che ha assistito il musicista in tre occasioni è stato coinvolto nel suo trattamento. La situazione ha portato a un cambiamento nei programmi dell’artista, che si è mostrato dispiaciuto per l’annullamento dello spettacolo. La notizia ha fatto il giro dei media nelle ultime ore.

? Domande chiave Come ha reagito Vasco Rossi alla notizia del ricovero?. Chi è il medico che ha salvato la vita di Golinelli tre volte?. Perché il bassista ha dovuto interrompere le prove proprio ora?. Quali nuovi eventi ha già pianificato il musicista a Rimini?.? In Breve Il dottor Fabio Piscaglia coordina le cure presso il Sant’Orsola di Bologna.. Golinelli ha subito un trapianto di fegato nel 2020 dopo un tumore.. Il bassista parte per un evento al Palasport di Rimini tra giugno e luglio.. Il legame professionale tra Golinelli e Vasco Rossi dura da 46 anni.. Il bassista Claudio Golinelli salta il concerto di Vasco Rossi a Rimini previsto tra nove giorni per una broncopolmonite che lo ha costretto al ricovero presso il Sant’Orsola di Bologna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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