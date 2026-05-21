Variante di Morbegno Attesa da anni è realtà la stazione di servizio

Da anni era annunciata, ma ora la nuova stazione di servizio nella zona di Morbegno è finalmente aperta al pubblico. La struttura si estende per oltre 460 metri di lunghezza e copre una superficie complessiva di più di sette mila metri quadrati. Dispone di 60 posti auto e di tre isole destinate alla sosta di mezzi pesanti e autobus turistici, offrendo così uno spazio ampio e funzionale per i viaggiatori e i veicoli commerciali.

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Oltre 460 metri di lunghezza per una superficie complessiva di oltre 7mila metri quadrati che offre 60 posti auto e tre isole per la sosta di mezzi pesanti e autobus turistici. Oltre ai servizi tradizionali di rifornimento (benzine, gasoli, GNL), a disposizione due colonnine, di cui una Fast (70 kWp) e una SuperFast (150 kWp). Naturalmente, poi, spazio ai prodotti tipici locali da degustare ammirando il panorama della valle nella Colli Area. Quel che mancava per rispondere alle molteplici esigenze degli oltre 12mila automobilisti che, in media, percorrono quotidianamente la Ss 38, ora c’è: si tratta dell’area di servizio multifunzionale " Mantello Cosio Nord " firmata Acinque inaugurata ieri lungo la Statale tra Mantello e Cosio Valtellino, in direzione di Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Variante di Morbegno. Attesa da anni, è realtà la stazione di servizio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’Arsenal è campione d’Inghilterra dopo 22 anni di attesa: il sogno di Arteta diventa realtàL’Arsenal è campione d’Inghilterra dopo 22 anni, interrompendo un’attesa infinita per i tifosi dei Gunners. Libano, Israele mostra attacco a stazione di servizio usata da HezbollahL’esercito israeliano ha diffuso un video in cui mostra quelli che, secondo quanto affermato, sarebbero attacchi aerei contro stazioni di servizio...