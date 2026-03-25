L'esercito israeliano ha pubblicato un video che mostra presunti attacchi aerei contro stazioni di servizio nel sud del Libano. Secondo quanto dichiarato, le strutture colpite sarebbero utilizzate dai militanti di Hezbollah. La notizia riguarda un'azione militare israeliana contro obiettivi nel territorio libanese, senza ulteriori dettagli sui danni o sulle eventuali vittime.

L’esercito israeliano ha diffuso un video in cui mostra quelli che, secondo quanto affermato, sarebbero attacchi aerei contro stazioni di servizio utilizzate dai militanti di Hezbollah nel sud del Libano. Dal 2 marzo, secondo il ministero, gli attacchi dello Stato ebraico hanno causato almeno 1.072 morti e 2.966 feriti, tra cui 121 bambini e 81 donne. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, Israele mostra attacco a stazione di servizio usata da Hezbollah

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