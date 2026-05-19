L'Arsenal è campione d'Inghilterra dopo 22 anni di attesa | il sogno di Arteta diventa realtà

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 22 anni, l’Arsenal torna a conquistare il titolo di campione d’Inghilterra, interrompendo un lungo digiuno che durava dal 2001. La squadra ha raggiunto la vetta della classifica, portando a casa il trofeo e interrompendo un’assenza che durava più di due decenni. La vittoria è arrivata al termine di una stagione intensa, durante la quale i Gunners hanno mantenuto una posizione di testa fino alla fine del campionato. La conquista rappresenta il primo titolo per l’allenatore dalla sua nomina.

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L’Arsenal è campione d’Inghilterra dopo 22 anni, interrompendo un’attesa infinita per i tifosi dei Gunners. La squadra di Arteta conquista la Premier League al termine di una stagione straordinaria: il titolo mancava dai tempi degli “Invincibili” di Arsène Wenger nella stagione 200304. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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