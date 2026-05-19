L'Arsenal è campione d'Inghilterra dopo 22 anni di attesa | il sogno di Arteta diventa realtà

Dopo 22 anni, l’Arsenal torna a conquistare il titolo di campione d’Inghilterra, interrompendo un lungo digiuno che durava dal 2001. La squadra ha raggiunto la vetta della classifica, portando a casa il trofeo e interrompendo un’assenza che durava più di due decenni. La vittoria è arrivata al termine di una stagione intensa, durante la quale i Gunners hanno mantenuto una posizione di testa fino alla fine del campionato. La conquista rappresenta il primo titolo per l’allenatore dalla sua nomina.

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