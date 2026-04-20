Nella sala assemblea di una chiesa a Tor Tre Teste si è tenuta una riunione in cui è stata annunciata l’avvio di una raccolta firme contro un progetto di case popolari nei palazzi Enasarco. La decisione è stata comunicata in seguito alla preoccupazione di alcuni cittadini, che chiedono di fermare questa iniziativa. La discussione si è svolta di fronte a un pubblico composto principalmente da residenti della zona.

Rabbia e preoccupazione si respirano nella sala assemblea della chiesa Dio Padre Misericordioso a Tor Tre Teste. Ieri si è tenuto un incontro per raccogliere le firme a sostegno della petizione con cui il «Movimento 19 dicembre» chiede il ritiro del procedimento con cui il Campidoglio ha avviato l'acquisto di oltre mille appartamenti dall'Enasarco per trasformarli in case popolari. Alloggi che si trovano in palazzi in cui già ci sono proprietari privati, che hanno comprato a suo tempo e che ora temono il crollo del valore del loro immobile oltre alla convivenza con i futuri inquilini Erp, visto che in altre occasioni - secondo le testimonianze emerse in chiesa - il Comune ha già dimostrato di essere assente.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Case popolari nei palazzi Enasarco, parte la raccolta firme: "Fermate questa follia"

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