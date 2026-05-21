Vaping l’allarme di Anafe | nuove accise UE rischiano 50.000 posti

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Anafe ha lanciato un’allerta riguardo alle nuove accise previste nell’Unione Europea sul settore del vaping. Secondo le stime, i prezzi dei prodotti senza nicotina potrebbero aumentare fino al doppio. La tassazione più alta potrebbe portare a un incremento del mercato illegale online, che già rappresenta una parte consistente delle vendite. Si prevede che questa situazione possa mettere a rischio circa 50.000 posti di lavoro nel settore.

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? Punti chiave Quanto potrebbero raddoppiare i prezzi dei prodotti senza nicotina?. Come influirà la nuova tassazione sul mercato illegale online?. Perché il rischio di un nuovo mercato nero è così concreto?. Chi pagherà il conto di un possibile fallimento della filiera?.? In Breve Prezzi prodotti con nicotina +100%, senza nicotina oltre il 200% secondo Anafe.. Rischio mercato illegale online dopo fallimento tassazione 2014 con soli 3 milioni incassati.. Passato collasso filiera legale con chiusura di 5.000 piccole imprese nel 2014.. Presidente Roccatti teme rincari insostenibili per consumatori e imprese del settore.. L’imminente revisione delle direttive europee Ted e Tpd mette a rischio un comparto nazionale da un miliardo di euro e 50mila posti di lavoro, secondo l’allarme lanciato da Anafe Confindustria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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