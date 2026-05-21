Stretta Ue sul vaping Anafe lancia l’allarme | la filiera rischia il collasso

L’Unione Europea ha presentato una proposta di revisione delle direttive Ted e Tpd relative al settore del vaping, suscitando preoccupazioni tra gli operatori del settore. Anafe ha evidenziato che queste modifiche potrebbero comportare una drastica riduzione delle entrate fiscali e mettere in crisi l’intera filiera produttiva. La proposta prevede nuove restrizioni e standard più stringenti, che, secondo le associazioni di categoria, potrebbero compromettere la sostenibilità economica del mercato.

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La stretta in arrivo da Bruxelles sulle sigarette elettroniche rischia di provocare «il collasso strutturale di un comparto nazionale che oggi vale un miliardo di euro e garantisce 50mila posti di lavoro». A lanciare l’allarme è Anafe Confindustria, l’Associazione nazionale produttori fumo elettronico. Al centro del monito dell’associazione c’è la proposta del Consiglio Ue sulla revisione delle direttive Ted (Tobacco excise directive) e Tpd (Tobacco products directive), le normative comunitarie che regolano il mercato dei prodotti del tabacco e stabiliscono i livelli minimi di tassazione all’interno del territorio dell’Unione europea.... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Stretta Ue sul vaping, Anafe lancia l’allarme: la filiera rischia il collasso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Casini lancia l’allarme: tra vincoli UE e Trump rischiamo il collassoPier Ferdinando Casini, senatore indipendente inserito nelle liste del Pd ed ex presidente della Camera, ha analizzato le tensioni internazionali e i... #FORUMAutoMotive, la filiera lancia l’allarme: “Serve cambio di rotta sul Green Deal”Si è concluso ieri a Milano il #FORUMAutoMotive, evento ideato dal giornalista Pierluigi Bonora, che ha offerto la fotografia di un settore che non... Tabacco, la probabile stretta dell’Ue genera dubbi e criticheLa normativa contro i prodotti contenenti nicotina allo studio a Bruxelles crea perplessità tra medici e ricercatori. panorama.it Google Android, stretta Ue sull’AI: perché il caso va oltre la concorrenzaNegli ultimi giorni una richiesta della Commissione Ue a Google su Android è stata letta in modo quasi automatico come l’ennesimo capitolo della regolazione della concorrenza. In parte è vero. Ma ... milanofinanza.it