Vape l’allarme di Anafe | Le strette Ue rischiano di distruggere un settore da 1 miliardo

Da laverita.info 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore delle sigarette elettroniche si trova sotto pressione a causa delle nuove regole europee, che prevedono aumenti significativi delle accise e restrizioni sui liquidi aromatizzati. L’Associazione nazionale che rappresenta gli esercenti del settore ha espresso preoccupazione, affermando che le misure potrebbero mettere a rischio un mercato da circa un miliardo di euro. Il presidente dell’associazione ha criticato le decisioni europee, sostenendo che gli aumenti delle tasse potrebbero favorire il contrabbando online e il mercato illegale.

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Le nuove strette europee sul vaping rischiano di mettere in crisi un settore che in Italia vale circa un miliardo di euro e occupa 50 mila persone. L’allarme arriva da Umberto Roccatti, intervenuto agli Stati Generali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dove ha criticato duramente le imminenti revisioni europee delle direttive Ted e Tpd. Nel mirino c’è soprattutto la revisione della direttiva Ted sulle accise. Roccatti parla di aumenti «insostenibili» per aziende e consumatori: oltre il 100% per i prodotti con nicotina e circa il 200% per quelli senza. Una stretta che, secondo Anafe, potrebbe riportare il settore alla situazione vissuta nel 2014, quando l’introduzione di una tassazione giudicata eccessiva provocò il crollo del mercato legale. 🔗 Leggi su Laverita.info

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