Vannacci cresce Salvini sprofonda | la nemesi del fu Capitano
In un'intervista alla Stampa, il generale Roberto Vannacci ha dichiarato che il suo partito, Futuro Nazionale, sta crescendo rapidamente. Nel frattempo, il leader di un altro partito molto conosciuto sta attraversando un momento di forte calo nei sondaggi. La situazione politica sembra evolversi con alcune forze in ascesa e altre in declino, creando un quadro di cambiamenti evidenti nel panorama attuale. Le dichiarazioni del generale hanno attirato l'attenzione sui recenti sviluppi nel panorama politico nazionale.
Dice il generale Roberto Vannacci in un’intervista alla Stampa che il suo partito, Futuro Nazionale, cresce «in modo astronomico». Parola sua, ovvero di chi di understatement non ha mai sofferto. Magari sulle ali dell’entusiasmo (chi si accontenta gode) per l’ultimo acquisto, Laura Ravetto, già forzista, poi leghista, ora nazional-futurista, una insomma che cambia partito con la stessa velocità delle mise con cui si autoritrae nel suo profilo Instagram. Ma tanto basta perché Vannacci cavalchi il suo arruolamento come il segnale di una inarrestabile tendenza. Presto, infatti, arriveranno altri sbarchi importanti, non solo dalla destra che implode ma da tutti i partiti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Vannacci, il vicepremier Salvini: Con il generale al lavoro per il futuro
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