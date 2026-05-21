Vannacci cresce Salvini sprofonda | la nemesi del fu Capitano

In un'intervista alla Stampa, il generale Roberto Vannacci ha dichiarato che il suo partito, Futuro Nazionale, sta crescendo rapidamente. Nel frattempo, il leader di un altro partito molto conosciuto sta attraversando un momento di forte calo nei sondaggi. La situazione politica sembra evolversi con alcune forze in ascesa e altre in declino, creando un quadro di cambiamenti evidenti nel panorama attuale. Le dichiarazioni del generale hanno attirato l'attenzione sui recenti sviluppi nel panorama politico nazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui