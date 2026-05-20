La leggenda del basket Carlton Myers a Faenza | l' ex capitano azzurro chiude la campagna di Faenza Cresce
Mercoledì 20 maggio alle 18 si terrà a Faenza un evento conclusivo della campagna elettorale organizzato dalla Lista civica Faenza Cresce. La serata sarà dedicata allo sport come strumento di educazione e socializzazione. La manifestazione vedrà la partecipazione dell’ex capitano della nazionale di basket, Carlton Myers, che sarà presente per un intervento. L’evento si svolgerà in un luogo pubblico e sarà aperto a tutti gli interessati. La serata si inserisce nel calendario delle iniziative promosse dalla lista civica.
“Sarà una serata dedicata allo sport come strumento educativo, sociale e di crescita collettiva”, così la Lista civica Faenza Cresce annuncia la serata organizzata per l’evento conclusivo della campagna elettorale, in programma mercoledì 20 maggio alle 18.30 in Piazza della Libertà 2 a Faenza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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