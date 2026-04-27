Sondaggio Swg Vannacci sale e la Lega sprofonda In calo anche Fratelli d’Italia | cosa è cambiato nell’ultima settimana

Secondo l’ultimo sondaggio Swg pubblicato per TgLa7, il movimento guidato dal generale Roberto Vannacci registra un aumento nei consensi, mentre la Lega subisce un forte calo. Anche Fratelli d’Italia mostra un calo rispetto alla settimana precedente. I dati evidenziano variazioni significative nei sondaggi politici dell’ultima settimana, con alcuni partiti e movimenti che salgono e altri che perdono terreno.

È il movimento del generale Roberto Vannacci la forza politica che sale più di tutte nell’ultima settimana, secondo l’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7. Cede terreno Fratelli d’Italia che perde lo 0,2%, scendendo al 29,1%. Stabile il Pd al 21,6%. Guadagna un punto decimale invece il M5s, ora al 12,5%. Altrettanto perde Forza Italia, che si attesa al 7,7%. Seguono Verdi e Sinistra stabili al 6,7%. Tra i cali più importanti c’è quello della Lega, che cede lo 0,3% e si attesa ora al 6,2%. Tra gli altri partiti, c’è quindi quello di Vannacci che può sorridere: guadagnando lo 0,2%, Futuro nazionale sale al 3,6%. Segue Azione, in trend positivo, ora al 3,4%.🔗 Leggi su Open.online

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