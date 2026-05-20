Il Vangelo di mercoledì 20 maggio 2026 presenta Gesù che prega il Padre affinché protegga i suoi seguaci. La riflessione di Don Luigi Maria Epicoco si concentra sul fatto che Gesù non chiede di essere tolto dal mondo, ma di essere preservati dal Maligno. Le parole sottolineano che, pur rimanendo nel mondo, i credenti sono soggetti a una forma di protezione divina. Questo passaggio evidenzia l’importanza della preghiera come mezzo di tutela spirituale.

Nel Vangelo del 20 maggio 2026, la profonda riflessione di Don Luigi Maria Epicoco sulle parole di Gesù: non siamo tolti dal mondo, ma protetti dal Maligno. La Parola del Signore di oggi ci introduce nel cuore della preghiera sacerdotale di Gesù, un momento di altissima intimità in cui il Figlio affida i Suoi discepoli – e ciascuno di noi – alle mani del Padre. In questo mercoledì 20 maggio 2026, le parole di Cristo risuonano come uno scudo e una promessa: non ci viene promessa una vita priva di fatiche o lontana dalle insidie del mondo, ma ci viene garantita la certezza assoluta di una custodia divina contro il potere del Maligno. Leggiamo insieme il testo del Vangelo e lasciamoci guidare dal commento di Don Luigi Maria Epicoco per scoprire come risvegliare le forze spirituali che portiamo nel cuore. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo di mercoledì 20 maggio 2026: Gesù prega il Padre per la nostra custodia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VANGELO di mercoledì 6 maggio 2026 da ascoltare e condividere gratuitamente

Sullo stesso argomento

Vangelo del 19 maggio 2026: Gesù prega il Padre per noi e ci dona la vita eternaLa preghiera sacerdotale di Gesù nel Vangelo di oggi: la riflessione di Don Luigi Maria Epicoco sull’intimità con il Padre e il dono di appartenergli.

Vangelo del 16 aprile 2026: come Gesù cambia la nostra prospettiva sul doloreMeditiamo il Vangelo di questo giovedì della seconda settimana di Pasqua, 16 aprile 2026, iniziando la giornata con una riflessione sulla Parola del...

Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo Mt 28,16-20 #Vangelo Sei disceso a noi per la via dell’amore, per essa guidaci tutti dove tu sei. Ci hai preceduto nella casa della gloria, donaci di abitarvi fin d’ora col cuore. (dalla Liturgia) #Ascensione x.com

Il Vangelo di Haven raggiunge 50k! reddit

Il Vangelo salva e custodisce - 20 maggioNon chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. È una preghiera piena di fiducia quella che Gesù rivolge al Padre nel Vangelo di oggi. Gesù sa bene che amare qualcuno non ... famigliacristiana.it