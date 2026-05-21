Vanessa Trump ha annunciato di avere un cancro al seno attraverso un messaggio pubblicato sui social media, in cui ha riferito di aver già subito un intervento nelle ultime settimane. La donna ha condiviso un aggiornamento sul suo stato di salute, ricevendo parole di sostegno da parte di una persona vicina alla sua famiglia, che ha espresso vicinanza e solidarietà. La comunicazione ha attirato l’attenzione dei media, che hanno riportato la notizia in modo diretto e senza commenti.

Vanessa Trump ha un cancro al seno. Lo ha annunciato lei stessa con un messaggio sui social in cui ha condiviso un aggiornamento sul suo stato di salute, raccontando di aver già affrontato un intervento nei giorni scorsi. E tra le prime a risponderle c’è stata Ivanka Trump, la sua ex cognata: Vanessa è stata sposata in passato con Donald Trump Jr. Vanessa Trump, la diagnosi di cancro al seno e l’annuncio sui social. “Anche se non è una notizia che nessuno si aspetta, sto lavorando a stretto contatto con la mia équipe medica per definire un piano di trattamento”. Sono state queste le parole di Vanessa Trump sui social. “Rimango concentrata e fiduciosa, circondata dall’amore e dal sostegno della mia famiglia, dei miei figli e delle persone a me più care”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Vanessa Trump, la diagnosi di cancro e le parole di sostegno di Ivanka

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Vanessa Trump has been diagnosed with breast cancer.

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Vanessa Trump, 48 anni, annuncia la diagnosi di cancro al seno, rivela di aver subito una procedura all'inizio di questa settimana reddit

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