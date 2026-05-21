Van Eetvelt stringe i denti dopo la caduta nell'11ª tappa ma il Giro d'Italia per lui è finito

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ciclista belga di 24 anni, in forza alla squadra Lotto Intermarché, ha subito una caduta durante l’11ª tappa del Giro d’Italia. Nonostante abbia continuato a pedalare, le conseguenze dell’incidente hanno portato alla sua uscita dalla corsa. Durante la giornata, era stato tra i protagonisti di una fuga insieme a due ciclisti italiani, Zana e Scaroni. La corsa si è conclusa per lui poco dopo l’incidente, senza ulteriori dettagli riguardo alle condizioni o alle eventuali conseguenze.

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Il 24enne belga della Lotto Intermarché era stato tra i protagonisti della fuga di giornata insieme agli italiani Filippo Zana e Christian Scaroni. L'incidente in un tratto in discesa gli ha provocato una frattura alla mano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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