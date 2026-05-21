Van Eetvelt stringe i denti dopo la caduta nell'11ª tappa ma il Giro d'Italia per lui è finito

Il ciclista belga di 24 anni, in forza alla squadra Lotto Intermarché, ha subito una caduta durante l’11ª tappa del Giro d’Italia. Nonostante abbia continuato a pedalare, le conseguenze dell’incidente hanno portato alla sua uscita dalla corsa. Durante la giornata, era stato tra i protagonisti di una fuga insieme a due ciclisti italiani, Zana e Scaroni. La corsa si è conclusa per lui poco dopo l’incidente, senza ulteriori dettagli riguardo alle condizioni o alle eventuali conseguenze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui