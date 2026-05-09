Terribile caduta al Giro d'Italia volano le bici e ciclisti sotto il guard rail | Silva vince la tappa

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la seconda tappa del Giro d’Italia si è verificata una grave caduta che ha coinvolto diversi ciclisti e biciclette, finendo sotto un guard rail. La scena ha creato scompiglio tra i partecipanti e i presenti lungo il percorso. Nonostante l’incidente, Guillermo Silva ha concluso la tappa in prima posizione, risultando vincitore della frazione. Nessuna informazione è stata fornita sui danni o sulle condizioni dei ciclisti coinvolti.

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Guillermo Silva vince la seconda tappa del Giro d'Italia che però è stata caratterizzata da una terribile caduta. Diversi ciclisti coinvolti, alcuni sono finiti sotto il guard rail.🔗 Leggi su Fanpage.it

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