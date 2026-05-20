Giro d'Italia LIVE oggi la 11ª tappa da Porcari a Chiavari | si parte alle 12 | 30 il percorso è di 195km

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la 11ª tappa del Giro d'Italia, con partenza alle 12:30 da Porcari e arrivo a Chiavari. La tappa copre una distanza di 195 chilometri e si conclude tra le 17 e le 17:30. L'evento è seguito in diretta, offrendo aggiornamenti sul percorso e sui tempi di percorrenza dei ciclisti lungo il tragitto. La corsa attraversa diverse località, con numerosi punti di interesse lungo il percorso.

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In diretta il Giro d'Italia, oggi la 11ª tappa da Porcari a Chiavari: si parte alle ore 12:30, arrivo previsto tra le ore 17 e le 17:30. Gli aggiornamenti su orari, classifica e percorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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