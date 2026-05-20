Giro d'Italia LIVE oggi la 11ª tappa da Porcari a Chiavari | si parte alle 12 | 30 il percorso è di 195km
Oggi si svolge la 11ª tappa del Giro d'Italia, con partenza alle 12:30 da Porcari e arrivo a Chiavari. La tappa copre una distanza di 195 chilometri e si conclude tra le 17 e le 17:30. L'evento è seguito in diretta, offrendo aggiornamenti sul percorso e sui tempi di percorrenza dei ciclisti lungo il tragitto. La corsa attraversa diverse località, con numerosi punti di interesse lungo il percorso.
In diretta il Giro d'Italia, oggi la 11ª tappa da Porcari a Chiavari: si parte alle ore 12:30, arrivo previsto tra le ore 17 e le 17:30. Gli aggiornamenti su orari, classifica e percorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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