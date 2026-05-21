Un caso giudiziario riguarda una consulenza psichiatrica ritenuta non valida dalla difesa di una famiglia coinvolta in un procedimento legale. Secondo quanto dichiarato, la valutazione tecnica sarebbe stata basata su analisi considerate insufficienti e prive di basi scientifiche solide. La discussione si concentra sui risultati della consulenza, che vengono definiti “scientificamente nulli” dalla parte che rappresenta i genitori, e sulla loro incidenza nel procedimento in corso. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento che coinvolge tre minori.

Una consulenza tecnica “ scientificamente nulla ” e fondata su valutazioni ritenute insufficienti dei tre minori coinvolti. È su questo terreno che si concentra ora la strategia difensiva nel caso della cosiddetta famiglia del bosco, la coppia alla quale il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha s ospeso la responsabilità genitoriale disponendo, oltre sei mesi fa, il collocamento dei figli in una struttura protetta in provincia di Vasto. Il nuovo legale della famiglia, Simone Pillon, mette in discussione il lavoro svolto dalla consulente tecnica d’ufficio Simona Ceccoli, sostenendo che i bambini sarebbero stati osservati “per pochissimo tempo” e senza un adeguato approfondimento specialistico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Valutazioni sui minori insufficienti”, la difesa della famiglia nel bosco contesta la consulenza psichiatrica

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