Famiglia nel bosco al via la perizia psichiatrica di 48h sui 3 bambini allontanati 4 mesi fa | risultati in 60 giorni

Oggi la psichiatra Simona Ceccoli visiterà i tre bambini che vivono in una struttura da oltre quattro mesi, per una perizia psichiatrica di 48 ore. La consulente tecnica d’ufficio avrà il compito di valutare lo stato dei minori, con i risultati attesi tra sessanta giorni. La famiglia si trova nel bosco e il procedimento legale riguarda il loro allontanamento.

In data odierna la psichiatra Simona Ceccoli, consulente tecnica d’ufficio, incontrerà i bambini nella struttura dove risiedono dallo scorso 20 novembre. Alla valutazione parteciperà anche il perito nominato dalla difesa, lo psichiatra Tonino Cantelmi Comincerà oggi, venerdì 6 marzo, la periz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Famiglia del bosco, al via il 23 gennaio la perizia psichiatrica sui genitori: 120 giorni per valutare le competenze genitoriali di Nathan e CatherineL’incarico è stato affidato alla consulente tecnica d’ufficio Simona Ceccoli, psichiatra forense e dipendente del Presidio Ospedaliero Villa Letizia...

Famiglia nel bosco, a Natale i bambini in casa famiglia, ipotesi visita di 2 ore con i genitori, per i coniugi disposta perizia psichiatricaNessun giorno di Natale insieme per la famiglia nel bosco di Palmoli: i bambini resteranno nella casa famiglia di Vasto, senza potersi ricongiungere...

