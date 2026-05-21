Valmontone Diplomazia e Futuro Gli studenti dell’IIS Via Gramsci protagonisti all’Ambasciata del Brasile
Gli studenti dell’IIS Via Gramsci di Valmontone sono stati protagonisti di un evento presso l’Ambasciata del Brasile. L’occasione ha visto la partecipazione di giovani provenienti dall’istituto in un incontro con rappresentanti diplomatici stranieri. La visita, che si è svolta in un contesto ufficiale, ha coinvolto i ragazzi in un momento di confronto diretto con i rappresentanti del paese sudamericano. L’evento ha rappresentato un collegamento tra l’ambito scolastico e le relazioni diplomatiche internazionali.
Cronache Cittadine ROMA – Un ponte ideale tra l’istituzione scolastica di Valmontone e i vertici della diplomazia internazionale. Gli alunni dell’indirizzo Turismo L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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