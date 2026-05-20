Gli studenti dell’IC Leonardo Da Vinci protagonisti in Sicilia al convegno Coloriamo il nostro futuro

Gli studenti dell’IC “Leonardo Da Vinci” sono stati coinvolti in un evento in Sicilia dedicato a temi legati al futuro. Durante il convegno, sono stati presentati i progetti dei mini sindaci e dei mini presidenti dei Consigli comunali provenienti da diverse località. L’iniziativa ha visto la partecipazione di studenti e rappresentanti istituzionali, con momenti dedicati alla condivisione di idee e proposte. L’evento si è svolto in una località della regione, coinvolgendo diverse scuole e amministrazioni locali.

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C’erano anche i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Limatola tra le centinaia di giovani che, dal 14 al 17 maggio, hanno pacificamente “invaso” lo splendido scenario del Parco delle Madonie, in provincia di Palermo.I mini sindaci e i mini presidenti dei Consigli comunali dei Ragazzi dei Comuni di Limatola, Dugenta, Frasso Telesino e Melizzano hanno partecipato da assoluti protagonisti al 23esimo Convegno nazionale di “Coloriamo il nostro futuro”, la rete nazionale che da oltre vent’anni unisce scuole e istituzioni delle aree protette d’Italia. Durante le giornate del convegno, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di stringere nuove amicizie e confrontarsi con altri mini sindaci e mini presidenti provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Gli studenti dell’IC “Leonardo Da Vinci” protagonisti in Sicilia al convegno “Coloriamo il nostro futuro” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Progetto “Coloriamo il nostro futuro”: Campania pronta ad accogliere il XXIV Convegno nazionaleTempo di lettura: 6 minuti Si è concluso domenica 17 maggio, tra emozioni, applausi e abbracci che sapevano già di arrivederci, il XXIII Convegno... Legalità e partecipazione: a Terranuova Bracciolini protagonisti gli studenti dell’IC Giovanni XXIIIArezzo, 01 aprile 2026 – Una mattinata dedicata alla legalità che ha visto tra i protagonisti anche gli studenti dell’Istituto Comprensivo Giovanni... You matter, gli studenti del da Vinci tra i finalisti con un’app dedicata alla sicurezza personaleYou matter, gli studenti del da Vinci tra i finalisti con un'app dedicata alla sicurezza personale. Viterbo - I ragazzi della classe 4BIA hanno sviluppato un progetto per smartwatch per contrastare ... tusciaweb.eu [Video] Gli studenti del Leonardo da Vinci trionfano al premio nazionale WebuildL'istituto superiore Leonardo da Vinci di Piazza Armerina ha raggiunto un prestigioso traguardo nazionale aggiudicandosi il premio Webuilders per un giorno. Il riconoscimento arriva al termine di un'i ... start-news.it