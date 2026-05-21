Valle Caudina parte il Programma Integrato di Valorizzazione

Nella giornata di ieri, la Giunta regionale della Campania ha dato il via libera a una delibera che riguarda il “Programma Integrato di Valorizzazione” della Valle Caudina. La decisione si inserisce in un piano più ampio di interventi destinati alla promozione e allo sviluppo di questa zona. La delibera è stata approvata durante una seduta dell’organo regionale, senza ulteriori dettagli pubblicati sugli step successivi o le risorse coinvolte.

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