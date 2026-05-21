Valle Caudina parte il Programma Integrato di Valorizzazione
Nella giornata di ieri, la Giunta regionale della Campania ha dato il via libera a una delibera che riguarda il “Programma Integrato di Valorizzazione” della Valle Caudina. La decisione si inserisce in un piano più ampio di interventi destinati alla promozione e allo sviluppo di questa zona. La delibera è stata approvata durante una seduta dell’organo regionale, senza ulteriori dettagli pubblicati sugli step successivi o le risorse coinvolte.
La Giunta regionale della Campania, nella seduta di ieri, ha approvato la delibera relativa al “Programma Integrato di Valorizzazione (PIV) della Città Caudina”. Il documento riconosce la strategicità della Valle Caudina, individuata come area target nell’ambito della programmazione territoriale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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