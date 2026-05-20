Regione Campania arriva il Programma Integrato di Valorizzazione | nove Comuni sanniti coinvolti

La Regione Campania ha annunciato l'adozione di un nuovo Programma Integrato di Valorizzazione che coinvolge nove Comuni della provincia sannita. La Valle Caudina, area compresa tra queste località, entra ufficialmente nell'elenco delle zone strategiche per le iniziative di sviluppo territoriale approvate dall'ente regionale. La decisione fa seguito a una valutazione delle potenzialità locali e mira a rafforzare gli interventi di valorizzazione e rilancio economico del territorio. La comunicazione ufficiale è stata diffusa nelle ultime ore.

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Tempo di lettura: 2 minuti La Valle Caudina entra ufficialmente tra le aree strategiche individuate dalla Regione per un nuovo piano di sviluppo territoriale. In materia di governo del territorio, infatti, la Giunta ha individuato nei Comuni di Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Cervinara, Forchia, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, Roccabascerana, Rotondi e San Martino Valle Caudina l’area target per la redazione del Programma Integrato di Valorizzazione della Città Caudina. L’obiettivo del programma è quello di costruire una strategia condivisa di rilancio dell’intero comprensorio caudino attraverso interventi mirati su più fronti: mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e ambientale, valorizzazione delle risorse turistiche e agricole, innovazione produttiva e contrasto al disagio socioeconomico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regione Campania, arriva il Programma Integrato di Valorizzazione: nove Comuni sanniti coinvolti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Agro aversano, la Regione Campania approva il Masterplan: coinvolti 17 ComuniLa Giunta regionale della Regione Campania, riunitasi a Palazzo Santa Lucia, ha approvato il Masterplan dell’Agro Aversano, dando ufficialmente il... Lazio: Sabatini (Fd’I), bene 3 milioni da Regione ai Comuni per valorizzazione spiagge libereDalla Regione Lazio arriva “un segnale concreto di attenzione verso i Comuni del litorale laziale, tra cui quelli di Tarquinia e Montalto di Castro... #Castellammare-Gragnano, mozione in Regione Campania contro la dismissione della ferrovia: Stop al progetto BRT Presentata una mozione al Consiglio regionale per chiedere la sospensione della chiusura della linea ferroviaria e il rilancio del tram-tr… x.com Il Giro d'Italia arriva in Campania: Paestum-Napoli è la sesta tappa della corsa in rosaSaranno 142 i chilometri percorsi dalla Carovana in rosa, tutti in Campania. Il 14 maggio il Giro diventerà una vetrina internazionale capace di raccontare, in un unico percorso, territori, identità e ... regione.campania.it Conferenza Stato-Regioni, arriva un miliardo e 600 milioniLa decisione è stata presa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Per l'assessore Sommese si tratta di una risposta importante per le esigenze degli Enti locali. Il lavoro svolto da Caldoro pone le ... regione.campania.it