Porta Sud depositato il Programma Integrato d’Intervento | si parte con la Valutazione Ambientale Strategica

La Giunta comunale di Bergamo ha approvato l’avvio del procedimento per il Programma Integrato d’Intervento relativo alla Porta Sud. La prima fase prevede l’effettuazione della Valutazione Ambientale Strategica, che permetterà di analizzare gli impatti del progetto. Questa decisione segna l’inizio di un processo che coinvolge diverse fasi e attori coinvolti nel futuro sviluppo dell’area.

Bergamo. La Giunta comunale di Bergamo ha approvato l'avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativo alla proposta di Programma Integrato di Intervento per l'attuazione della Polarità Strategica della Rigenerazione PSR01 "Porta Sud", uno dei principali interventi di rigenerazione urbana previsti dal Piano di Governo del Territorio della città. Il provvedimento segna l'avvio formale delle procedure ambientali che accompagneranno lo sviluppo del progetto, con il coinvolgimento degli enti istituzionali competenti e dei soggetti portatori di interesse. L'ambito di Porta Sud rappresenta uno degli interventi più...

