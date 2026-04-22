Valigetta sospetta trovata nel cuore della notte | arrivano gli artificieri da Bologna per farla brillare

Nella notte tra martedì e mercoledì, una valigetta sospetta è stata trovata in piazzale nel centro della città. Dopo che è stato dato l’allarme, sono intervenuti gli artificieri da Bologna per ispezionare e neutralizzare eventuali pericoli. L’intera operazione è durata circa due ore, durante le quali le forze dell’ordine hanno messo in sicurezza l’area. La valigetta è stata successivamente fatta brillare dagli esperti.

Due ore di tensione nel cuore della nottata tra martedì e mercoledì. Quello che sembrava un tranquillo finale di serata si è trasformato in un’operazione di sicurezza in piena regola quando, intorno alla mezzanotte, è scattato l’allarme per una valigetta sospetta abbandonata in piazzale della.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Gli artificieri dell'Esercito fanno brillare bomba della seconda guerra mondiale a BastigliaNella giornata di oggi, venerdì 6 febbraio, gli artificieri dell'Esercito provenienti dal 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza hanno portato a... Gli artificieri del 21° Genio Guastatori fanno brillare due bombeGli artificieri dell’Esercito Italiano hanno concluso le operazioni di bonifica di due bombe d’aereo risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, per un...