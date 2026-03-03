Valigia abbandonata vicino a Palazzo Chigi scatta l'allarme | intervengono gli artificieri

Nel pomeriggio di oggi, a Roma, un trolley è stato trovato vicino a Palazzo Chigi, scatenando l’intervento degli artificieri. La zona è stata immediatamente isolata mentre le forze dell’ordine si sono attivate per verificare l’oggetto sospetto. Nessuno è rimasto ferito e le operazioni di controllo sono ancora in corso. La polizia sta esaminando il contenuto del trolley e gestendo la situazione.

Allarme a Roma nel pomeriggio di oggi dove è stato ritrovato un trolley a pochi passi da Palazzo Chigi: sul posto gli artificieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Allarme per una valigia abbandonata a via del Corso: strada chiusa e artificieri in azioneAttimi di paura in via del Corso, al centro, dopo il ritrovamento di una valigia sospetta di fronte a un noto negozio di scarpe sportive. Via del Corso chiusa: a Roma scatta l’allarme per una valigia abbandonata in stradaMomenti di tensione nel centro di Roma, con via Del Corso che è rimasta chiusa per circa un’ora al fine di consentire agli artificieri di controllare...